Tennissen met het racket van Kiki Bertens? Dat kan!

Kiki Bertens op Roland Garros 2016. (Foto: ANP)

WATERINGEN - Ben je tennisfan? Of nog beter: Kiki Bertens-fan? Dan is dit bericht iets voor jou. Je kunt namelijk haar racket kopen. Het enige wat je moet doen is het hoogste bod uitbrengen op de veiling van de Wateringse voor 3FM's Serious Request.





Dus als jij al een beetje kan tennissen, zou het zomaar kunnen dat je hiermee al je tegenstanders van de baan slaat. Of niet natuurlijk, maar dan heb je toch maar mooi het racket van de beste Nederlandse tennisster in huis. Bieden op de veiling?



Bertens haalde dit jaar de halve finale van Roland Garros, één van de grootste tennistoernooien van het jaar. Ze verloor van Serena Williams, maar won van vijf anderen. Bieden op de veiling? Dat kan hier