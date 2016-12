Man duwt vrouw opzettelijk tegen rijdende auto

DEN HAAG - Een 57-jarige vrouw uit Den Haag is dinsdagochtend door een man tegen een rijdende bestelbus geduwd. Ze raakte hierbij gewond.

De vrouw fietste op de Regentesselaan en kreeg geen voorrang van de fietsende man. Toen ze daar iets van zei kwam hij naast haar fietsen.Op het moment dat er een bestelbus kwam aanrijden, gaf hij haar opzettelijk een duw, aldus de politie. De vrouw belandde hard op de weg en had onder andere een hoofdwond. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.De man is ervandoor gedaan. De politie zoekt mensen die iets gezien hebben. Het gaat om een man tussen de 18 en 25 jaar oud. Hij droeg een witte trui met een capuchon en is weggefietst in de richting van het Regentesseplein.