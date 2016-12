'Alleen gezinnen in asielzoekerswoningen Narcislaan Den Haag'

DEN HAAG - In de asielzoekerswoningen die aan de Narcislaan in Den Haag worden gebouwd, komen alleen gezinnen te wonen. Dat heeft wethouder Joris Wijsmuller dinsdagavond tijdens een bewonersbijeenkomst over de plannen laten weten.

Op de Narcislaan moeten zo'n veertig appartementen komen voor honderd statushouders, vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning. Van deze statushouders is 50 procent van Syrische afkomst en 20 procent komt uit Eritrea. De rest komt uit andere delen van de wereld, liet de wethouder dinsdagavond weten.Omwonenden hebben nogal wat bezwaren tegen de bouwplannen. 'Er is vooraf geen onderzoek onder de omwonenden gedaan of zij voor of tegen de bouw van woningen voor statushouders zijn. Dat vind ik heel erg kwalijk', zei een van de omwonenden tijdens de bijeenkomst.'Ik heb slapeloze nachten. Ik ben hier komen wonen voor mijn rust, deze locatie gaat voor enorme drukte in de wijk zorgen', zegt een bewoonster van de in de buurt gelegen Heliotrooplaan. Een ander vraagt zich af: 'Dit is een kwetsbare wijk met veel ouderen. Kan ik mijn wandelingetje nog wel maken?'Volgens Wijsmuller is het belangrijk om niet alleen voor huisvesting voor de statushouders te zorgen. 'Ze worden ook intensief begeleid zodat ze snel Nederlands leren en integreren in onze samenleving.'