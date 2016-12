Raymond van Barneveld imponeert en plaatst zich voor tweede ronde WK darts

DEN HAAG - Hagenaar Raymond van Barneveld heeft dinsdagavond de tweede ronde bereikt van het WK darts in Londen. In de eerste ronde versloeg hij de Brit Robbie Green.

Op papier had 'Barney' een lastige tegenstander aan Green, die ' scorend best wel sterk' is, maar hij speelde uitstekend.De eerstewon Van Barneveld met 3-1 en daarin miste hij geen enkele dubbel. Het meeste indruk maakte zijn 156 checkout in de derdeDe tweede set pakte de Hagenaar met dezelfde cijfers, dankzij onder meer een 120-finish. Dat was een tik voor Green, die in de derde set helemaal geen antwoord meer had op het spel van Van Barneveld: 3-0. Met een 81-uitgooi plaatste de Hagenaar zich voor de tweede ronde.Hij heeft nog vijf rondes te gaan voor de wereldtitel. Van Barneveld wacht een zware opgave richting de finale. Hij moet het nu eerst opnemen tegen Alan Norris, die twee jaar geleden nog kwartfinalist was. Daarna wachten waarschijnlijk confrontaties met tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis, zestienvoudig WK-winaar Phil Taylor en landgenoot Michael van Gerwen.