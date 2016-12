Juliana Kinderziekenhuis Den Haag opent vondelingenkamer, eerste in gespecialiseerd kinderziekenhuis

DEN HAAG - Het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag opent woensdag een vondelingenkamer. Vrouwen in nood kunnen hier anoniem hun baby achterlaten. Het is de eerste keer dat een dergelijke voorziening in een gespecialiseerd kinderziekenhuis komt.

Initiatiefnemer Stichting Beschermde Wieg opende afgelopen jaren al vondelingenkamers in Groningen, Middelburg, Oudenbosch, Papendrecht, Rotterdam en Zwolle. Volgend jaar wordt er in Amsterdam Zuidoost nog een kamer geopend.De vondelingenkamer in Zwolle, in het Isala Ziekenhuis, was de eerste die in een hospitaal is gevestigd. De Haagse variant is de eerste in een gespecialiseerd kinderziekenhuis. In de overige gevallen gaat het om particuliere adressen. In april van dit jaar werd zo'n kamer voor het eerst gebruikt. Een jonge vrouw droeg haar net geboren kind over aan de vrijwilligers in Groningen.Het te vondeling leggen van een kind is verboden in Nederland. Er staat een celstraf van ruim vier jaar op en een boete van ongeveer 20.000 euro. Beschermde Wieg strijdt voor een gedeeltelijke wetswijziging op dit gebied. Volgens de stichting worden elk jaar twee levende en zo’n vier dode vondelingen ontdekt op straat, in vuilcontainers of in boodschappentassen.In september 2015 werd een meisje te vondeling gelegd in een voortuin van een huis aan de Larensestraat in Den Haag. Van de moeder ontbreekt ieder spoor en de baby is inmiddels naar een pleeggezin gebracht.