Tachtig tot 110 pakketten per bus, bezorgers hebben het druk vlak voor Kerstmis

SASSENHEIM - De dagen voor Kerst zijn de drukste tijd van het jaar voor pakketbezorgers. Het aantal kaarten dat wordt verstuurd, is in de loop van de jaren wat afgenomen. Maar het aantal pakketten dat wordt verstuurd neemt almaar toe.

We doen steeds meer inkopen online en dit betekent een logistieke uitdaging voor de pakketbezorgers. Op piekdagen worden volgens PostNL een miljoen pakketten per dag bezorgd.Om de drukte aan te kunnen, opende PostNL begin november 2015 een nieuw sorteercentrum in Sassenheim. 'We zetten ongeveer 500 extra bezorgers en 200 extra sorteerders in', liet Gerrit Mastenbroek, directeur pakketten van PostNL, eerder al weten aan RTL Z.Martijn van Duin is pakketbezorger in Rijnsburg. 'Dit is een hectische week', verzucht hij. 'Het is aanpoten. Het gaat om tachtig tot honderd of 110 pakketten per bus, maar we redden het wel. Het is wel veel langer doorwerken. Er worden veel meer relatiegeschenken verzonden, maar ook kerstcadeau's en soms een hele kerstboom!'