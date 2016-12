Deze week in Tijd voor Nostalgie

Tijd voor Nostalgie (Bron: Omroep West)

DEN HAAG - Het is kwart over drie: Tijd voor Nostalgie. Een TV West programma over de goede oude tijd. Debby Roukens laat u elke werkdag filmpjes van vroeger te zien. Deze week hebben we weer wat mooie oude films geselecteerd.

Maandag 26 december (afl 56)

Op Tweede Kerstdag een documentaire uit 2009 over de Grote Marktstraat in Den Haag. Hagenaars gaan niet vaak naar de Grote Marktstraat maar eigenlijk altijd naar de Bijenkorf, de Mediamarkt of naar de Hema. Daaraan dankt de Grote Marktstraat zijn huidige bestaansrecht. Terwijl 85 jaar geleden de straat oorspronkelijk werd aangelegd voor het verkeer, dwars door de oude Joodse wijk heen. In de film zien we de geschiedenis van de Grote Marktstraat.



Dinsdag 27 december (afl 57) & woensdag 28 december (afl58)

De Haagse Markt aan de Herman Costerstraat is onderwerp van 'De Herman Ottenstraat'. Door de ogen van de bekende Haagse koopluifamilie Otten wordt de metamorfose van de markt geschetst; van een oer-Hollandse markt naar een markt waar tientallen nationaliteiten hun inkopen doen. De bijzondere documentaire is te zien op TV West.



Het verhaal van de documentaire 'De Herman Ottenstraat' begint bij Pa en Ma Otten, marktkooplieden in hart en nieren. Ze woonden pal aan de markt in de Haagse Schilderswijk. Hun negen kinderen zijn allen in het voetspoor van hun ouders getreden, ze werken op de markt en wonen in de Herman Costerstraat.

Maar de tijden veranderen, zo ook de markt. De gegoede burgers en tweeverdieners blijven steeds meer weg en minder draagkrachtige allochtonen komen daarvoor in de plaats. De familieleden Otten die blijven vasthouden aan duur eerste klas groente en fruit krijgen moeilijke tijden. Na meer dan honderd jaar familietraditie moeten sommigen de Markt verlaten. Het imperium begint af te brokkelen. Voor de blijvers zit er niets anders op dan zich aan te passen aan de nieuwe klantenkring. Andere producten worden ingekocht en er worden allochtonen als personeel aangetrokken. De Ottens weten zich te handhaven, want per slot van rekening kruipt het bloed van de marktkoopman waar het niet kan gaan.



Donderdag 29 december (afl 59)

Een mooie film van Erfgoed Leiden. Deze week is het een film over het Lustrum van de vereniging voor vrouwelijke studenten in Leiden.



Vrijdag 30 december (afl 60)

Delft, een film uit 1922 gemaakt door Willy Mullens van Haghe Film. U ziet de belangrijkste gebouwen, grachten en straten van Delft zoals het Prinsenhof en de Nieuwe Kerk. Het tweede deel van de film gaat over Braat smeedijzeren fabriek, met beelden van een aantal producten en de werknemers op het werk. De film eindigt met een zogenaamde 'phantom ride': het centrum van Delft is gefilmd vanuit een rijdende tram.





Door: Helga Meijer Correctie melden