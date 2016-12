Treinmachinisten gaan vrijdag staken

DEN HAAG - Machinisten van vakbond VVMC gaan vrijdag actie voeren tegen het zogenoemde rondje rond de kerk, het steeds maar weer rijden op vaste trajecten. De VVMC roept haar leden in Amsterdam, Rotterdam en Hoofddorp op het werk neer te leggen.

Dat zou moeten gebeuren vanaf het begin van hun dienst tot 11.00 uur in de ochtend. Waarschijnlijk zal de ochtendspits flink ontregeld worden.Vermoedelijk gaat de gehele randstad hier last van ondervinden. Bij veel bedrijven en organisaties zijn vrijdag kerstborrels, waardoor veel mensen met het openbaar vervoer komen om zo geen auto te hoeven rijden.'Als de machinisten elke keer hetzelfde rondje moeten rijden dan worden ze minder oplettend en dat kan leiden tot gevaarlijke situaties', aldus de bond. De VVMC ligt al geruime tijd overhoop met de directie van de NS over dit punt.Op 8 december stelde de bond de directie een ultimatum, dat afgelopen zondag afliep zonder bevredigende reactie.De Nederlandse Spoorwegen betreuren de staking die de machinisten van vakbond VVMC voor vrijdag hebben aangekondigd.'Zeker omdat dit onze reizigers treft zo kort voor de feestdagen. Als deze staking doorgaat, heeft dit grote impact in het hele land', aldus de NS woensdag in een reactie. 'We hebben de VVMC herhaaldelijk uitgenodigd voor overleg. We vinden de aangekondigde stakingen door de VVMC daarom voorbarig.' Daarom stapt de NS naar de rechter om te proberen de staking alsnog te voorkomen.Sommige machinisten willen meer variatie in hun werk, maar volgens een woordvoerder zijn de nieuwe werkpakketten die in april gaan wel gevarieerd en wordt er op meerdere trajecten gereden.