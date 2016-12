Illegaal feest in Westland tijdens Oud en Nieuw? Boete tot 20.500 euro

WESTLAND - Wie tijdens de jaarwisseling een illegaal feest organiseert in het Westland, kan een boete tot 20.500 euro verwachten. Daarvoor waarschuwt de gemeente.

De gemeente wil een veilig Oud en Nieuw. Daarom worden er speciale feesten georganiseerd in horecagelegenheden, de Westlandiahal in Naaldwijk en het racket- en partycentrum in ’s-Gravenzande.'Hiermee wordt voorkomen dat er grote groepen mensen op straat gaan zwerven. Bij calamiteiten kan dan direct actie worden ondernomen door politie, brandweer en ambulancedienst, omdat deze locaties bij hen bekend zijn vanwege de afgegeven evenementenvergunningen', legt een woordvoerder uit. Illegale feesten wil de gemeente niet.Vuurwerk mag worden afgestoken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur, maar niet bij speeltuinen, kinderboerderijen en verpleeghuizen. Politie, boa’s en buurtpreventieteams zullen hier op letten.Vreugdevuren zijn niet toegestaan. Vuurkorven- en tonnen wel, zolang de veiligheid niet in het geding komt.De gemeente roept iedereen op die vernielingen of wangedrag ziet 112 te bellen en waar mogelijk foto’s en filmpjes te maken.