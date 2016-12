Minder bomen weg dan gedacht langs A4 voor aanleg RijnlandRoute

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Voor de aanleg van de RijnlandRoute moeten 89 bomen wijken langs de A4, aan de oostzijde van recreatiegebied Vlietland. Dat hebben de gemeente Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid-Holland bekend gemaakt.

De bomen zijn echter 'herplantplichtig', en dat betekent dat hetzelfde aantal bomen ergens anders weer aangepland moet worden. 'Na de aanleg van de RijnlandRoute worden dus 89 nieuwe bomen gepland in het recreatiegebied Vlietland zelf', vertelt Lennart Vroegindeweij, woordvoerder van de gemeente.De RijnlandRoute is een nieuwe weg van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. In eerste instantie waren er berichten dat er rond de 1000 bomen moesten wijken. Dat leidde tot weerstand en kritiek onder omwonenden. Daarop heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg er bij de provincie op aangedrongen nogmaals te kijken naar het kapbeleid. In de nieuwe plannen worden aanzienlijk meer bomen gespaard.Wethouder Floor Kist is tevreden met het resultaat: 'Ik ben blij dat het op ons aandringen goed is uitgezocht en dat het betekent dat er bomen worden teruggeplaatst in het recreatiegebied.' De 89 bomen en daarnaast nog wat struikgewas worden gekapt op een strook langs de A4 van zo'n 40 meter breed en ruim anderhalve kilometer lang. Op die plek moeten aardgastransportleidingen verlegd worden, die gas leveren aan woningen en glastuinbedrijven in het Westland. Het kapbeleid is daarom in handen van de Gasunie.Wanneer de bomen precies worden gekapt is nog niet bekend. De klus moet in ieder geval geklaard zijn voor de start van het broedseizoen, dat is half maart 2017.