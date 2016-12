Doorgesnoven doodrijder N207 moet ruim jaar de cel in

DEN HAAG - Een 43-jarige man uit Nieuwkoop moet vijftien maanden de gevangenis in, omdat hij in 2014 onder invloed van drugs een dodelijk ongeval veroorzaakte op de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

De Nieuwkoper reed onder invloed van drugs al slingerend over de N207 toen hij ter hoogte van Rijnsaterwoude de macht over het stuur verloor en frontaal botste op een tegemoetkomende auto.De bestuurder van de andere auto, een 77-jarige man uit Katwijk , overleed aan zijn verwondingen. Na het ongeval werd hij meerdere malen van de weggehaald door de politie, ondanks een rijontzegging, en wederom onder invloed.In 2015 werd de man door de rechtbank veroordeeld tot vijftien maanden cel waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) had destijds achttien maanden gevangenisstraf geëist.Twee weken geleden eiste het OM in hoger beroep twintig maanden cel. Het gerechtshof heeft de bestuurder woensdag veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk