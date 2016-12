Vlietland College in Leiden haalt geld op voor nieuw busje voor de GGZ Rivierduinen

Foto: Omroep West

LEIDEN - Twee docenten van het Vlietland College in Leiden hebben zich 48 uur laten opsluiten in een glazen huis om plaatjes te draaien en zullen in die tijd ook niets eten. Ze hopen daarmee geld op te halen voor de GGZ Rivierduinen.





De Rivierduinen heeft de afgelopen zeventien jaar al een busje gehad, maar dat komt nu niet meer door de APK. Het inzamelen van geld gebeurt op verschillende manieren. Leerlingen van de school kunnen voor minimaal 50 eurocent een plaatje aanvragen. Daarnaast vinden er allerlei acties plaats, waaronder een kerstkoor op woensdag.







