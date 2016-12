IN BEELD: opening van de vondelingenkamer in Juliana Kinderziekenhuis Den Haag

DEN HAAG - Het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag opent woensdagmiddag een vondelingenkamer. Vrouwen in nood kunnen hier anoniem hun baby achterlaten. Omroep West nam een kijkje bij de opening van de kamer.

Het is de eerste keer dat een dergelijke voorziening in een gespecialiseerd kinderziekenhuis komt. Initiatiefnemer Stichting Beschermde Wieg opende afgelopen jaren al vondelingenkamers in Groningen, Middelburg, Oudenbosch, Papendrecht, Rotterdam en Zwolle. Volgend jaar wordt er in Amsterdam Zuidoost nog een kamer geopend.De Haagse variant is de eerste in een gespecialiseerd kinderziekenhuis. De vondelingenkamer in Zwolle, in het Isala Ziekenhuis, was de eerste die in een hospitaal is gevestigd. In de overige gevallen gaat het om particuliere adressen.