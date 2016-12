Gaslek in huis Moerkapelle, kind onwel

De brandweer en een ambulance werden opgeroepen. (Foto: AS Media)

WADDINXVEEN - In een huis aan de Wilhelminastraat in Moerkapelle werd woensdagochtend een kind onwel. In het huis bleek een gaslek te zijn. Dat werd rond 11.45 uur ontdekt.

Ambulancemedewerkers hebben het kind gecontroleerd. Dat hoefde niet naar een ziekenhuis.



De brandweer heeft metingen verricht en de situatie veilig gesteld. Er is volgens AS Media geen gevaar geweest voor de directe omgeving.



Door: Redactie Correctie melden