Trix bezorgt Naturalis topjaar: 400.000 bezoekers naar Leiden

Foto: Omroep West

LEIDEN - Naturalis in Leiden stevent dit jaar af op een bezoekersrecord van 400.000 bezoekers. Dit is een toename van bijna twintig procent ten opzichte van vorig jaar. Dit is al het vierde opeenvolgende jaar waarin de bezoekersaantallen van Naturalis stijgen.





Op 31 augustus - de dag dat het oude museum sloot voor verbouwing - verwelkomde Naturalis de vijfmiljoenste bezoeker sinds de opening in 1998.



Aaneenschakeling van hoogtepunten



'Dit jaar was een aaneenschakeling van hoogtepunten', zegt directeur Edwin van Huis. 'Het moment dat de vrachtwagen met Trix in Leiden de Beestenmarkt opdraaide, onder luid gejuich van duizenden mensen, vergeet ik nooit meer.'

