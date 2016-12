Glazenwasser valt uit hoogwerker

DEN HAAG - Een glazenwasser is woensdagmiddag uit een hoogwerker gevallen. Dat gebeurde aan de Veenendaalkade in Den Haag. Dat bevestigt de politie tegenover Omroep West.

Er is een ambulance ter plaatse. De verwondingen van het slachtoffer lijken mee te vallen, zegt een woordvoerder. De glazenwasser was na de val 'aanspreekbaar.'De politie beschouwt de zaak als een bedrijfsongeluk. Doorgaans doet de Arbeidsinspectie in dat soort gevallen onderzoek naar de oorzaak. De politie kon daar in elk geval woensdag niets over zeggen.