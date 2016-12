ADO-speler Kanon haalt gelijk in rechtbank en vertrekt met goed gevoel naar Afrika Cup

ADO-verdediger Wilfried Kanon probeert AZ-speler Iliass Bel Hassani te passeren (foto: Laurens Lindhout)

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Wilfried Kanon is door de rechter in zijn gelijkgesteld. De verdediger stond vorige week voor de kortgedingrechter wegens een geschil met zijn voormalige Italiaanse zaakwaarneemster, Lucia Bianco.

De Italiaanse liet maandelijks beslag leggen op het salaris van de Ivoriaan en claimde nog een bedrag van 168.484 euro van hem te krijgen. De rechter heeft laten weten dat de beslaglegging is opgeschort, omdat deze niet rechtsgeldig blijkt te zijn.



De opschorting blijft actief tot een andere zaak in Italië dient. Deze gaat over de geldigheid van het gevorderde bedrag. Wanneer deze zaak speelt is nog niet bekend. De Italiaanse zaakwaarneemster heeft vier weken de tijd om in hoger beroep te gaan.



Helpende hand



ADO Den Haag reikte de voorbije tijd de helpende hand naar Kanon. De voetbalclub leende hem geld. De Ivoriaan vertrekt deze week naar Ivoorkust om zich met zijn vaderland voor te bereiden op de Afrika Cup. Die wordt 14 januari tot 5 februari gespeeld in Gabon. Ivoorkust is de titelverdediger.



Door: Sportredactie Correctie melden