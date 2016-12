Haags cultuurcomplex een jaar vertraagd en onenigheid over kosten

DEN HAAG - Het cultuurcomplex op het Spuiplein in Den Haag loopt een jaar vertraging op. De oplevering is nu gepland in juni 2020. De vertraging komt omdat de welstandscommissie het ontwerp pas na twee keer goedkeurde. Of het project duurder uitpakt voor de gemeente is nog niet duidelijk. Tussen de bouwer en de gemeente loopt daarover een discussie. Dit schrijft wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) aan de gemeenteraad.

Het cultuurcomplex komt op het Spuiplein in de Haagse binnenstad, op de plek waar de Dr. Anton Philipszaal stond. Het wordt het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Danstheater.Vorige week keurde de Welstandscommissie het ontwerp van de architecten Jo Coenen en Patrick Fransen goed. Maar die goedkeuring kwam pas nadat het ontwerp tot twee keer toe was afgekeurd . De gevel zou niet mooi genoeg zijn en ook was er kritiek op de gebruikte materialen. Na aanpassingen aan het ontwerp gaf de instantie uiteindelijk toch groen licht.Het project is hierdoor wel vertraagd, schrijft Wijsmuller in de brief aan de gemeenteraad. Mogelijk zijn delen van het gebouw wel al eerder beschikbaar. 'Volgens de huidige inzichten zal het Nederlands Danstheater in januari 2020 opgeleverd worden', schrijft Wijsmuller.De vertraging leidt volgens Wijsmuller niet tot extra kosten, maar er is wel onenigheid over de financiën tussen de bouwer en de gemeente. 'De discussies worden beslecht door de Adviesraad. Het streven van partijen is om de geschillen voor de start van de bouw te beslechten.' De start van de bouw is gepland in juni van 2017.