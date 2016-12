Westland wil meer toeristen trekken door zichzelf te tonen

Het strand in Monster

WESTLAND - Stichting Bezoek Westland wil graag meer toeristen naar de gemeente trekken en gaat daarom een promotievideo maken. Wie kan er nou beter weten waarom het Westland zo het bezoeken waard is, als de Westlanders zelf. Daarom roept Stichting Bezoek Westland op om zelfgemaakte video’s te sturen waarop te zien is hoe leuk en bijzonder de gemeente is.





Leuke, grappige, mooie en verrassende beelden uit het Westland zijn welkom bij Stichting Bezoek Westland. Nog tot en met 15 februari hopen zij zoveel mogelijk Westlanders zullen mailen naar redactie@bezoek-westland.nl.





De stichting die het Westland graag beter op de kaart zet, zag een gelikte en professionele marketing film niet zitten. 'Dit is echt dé nieuwe manier van een gebied op de kaart zetten', zegt Inge Vermeulen van stichting Bezoek Westland.