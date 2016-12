Kickûh: Den Haag in drie minuten met gave timelapse

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Den Haag in drie minuten. Hoe krijg je dat voor elkaar? Arne Wossink wist daar wel raad mee en ging er mee aan de slag. In een film van slechts drie minuten wilde de Leidenaar de stad op een bijzondere manier leren kennen. 'Uiteindelijk heb ik er 2,5 jaar over gedaan.'





Wossink maakte eerder al een zogeheten timelapse van zijn stad Leiden. 'Het is begonnen als een hobby toen ik in Amerika woonde. Door een timelapse te maken, leer je de stad echt kennen', vertelt de werknemer van Wikimedia Nederland.Het megaproject van Wossink is nu ten einde. Maar wat gaat hij nu doen? 'Dat weet ik nog niet. Eerst ga ik uitrusten. Ik heb nu een aantal steden gedaan, dus misschien wordt het tijd voor iets anders. Ik vind het belangrijk om creatief en vernieuwend te zijn.'

