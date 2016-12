Noelle schrijft 'Engel in de mist' na ongeluk

Foto: Omroep West

NIEUWKOOP - Het was mistig op de lange boerenweg die door de polder heen loopt. De treinweg was bedekt met een dikke witte laag. De 23-jarige Noëlle van Deventer uit Nieuwkoop botste hier met haar scooter tegen een wit bestelbusje. Drie jaar later heeft ze er een boek over geschreven: 'Engel in de mist'.

Het is een wonder dat Noëlle het heeft overleefd: 'Ik had mijn been op vier plaatsen gebroken, nog veel anderen breuken en een hersenbloeding. Ook lag ik een tijdje in coma', vertelt Noëlle. Ondanks de vele verwondingen blijft ze positief in het leven staan.



'Mijn moeder zei ook dat als dit een negatiever persoon was overkomen, die er waarschijnlijk minder bovenop gekomen zou zijn. 'Aan het ongeluk heeft ze namelijk geen langetermijngevolgen overgehouden. Wel moest ze intensief revalideren, en heeft ze nu nog last van de pinnen in haar been.



Boek



Tijdens haar revalideren begon Noëlle al met het schrijven over het ongeluk: 'Dat waren de eerste gedachtes die ik erover had, maar ik merk wel dat als ik dat nu teruglees ik er nog niet helemaal bij was.'



Ze herinnert zich niks van het ongeluk. Met behulp van anderen heeft ze een reconstructie van de maand december weten te maken. 'Mijn zusje hield in die periode een dagboek bij en daardoor heb ik het verhaal compleet weten te maken', zegt Noëlle.