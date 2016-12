Vrijspraak voor tegenstanders bij Pegida-demonstratie

Protestmars Pegida in Den Haag. Foto: Patricia de Zoete

DEN HAAG - De rechtbank heeft twee mannen uit Den Haag vrijgesproken van een poging een Pegida-demonstratie te verstoren.

De demonstratie van anti-islambeweging Pegida in het Centrum van Den Haag was op zondag 10 april. De mannen hielden zich in de buurt op en waren volgens de officier van justitie voornemens de demonstratie te verstoren. Ze werden opgepakt, evenals 50 andere tegenstanders die dag.De officier eistte tegen de twee mannen een boete van 250 euro . Maar die legt de rechter niet op. Hij vindt dat de mannen niets hebben gedaan dat niet valt binnen het toegestane laten horen van een tegengeluid. Gelet op de omvang van de Pegida-betoging en de mate van beveiliging, kon van het ontstaan van wanordelijkheden geen sprake zijn.