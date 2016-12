Treinritten tussen Utrecht en Gouda weer langzaam op gang

R-Net trein (Foto: Ruben Kroeze)

GOUDA - Op het traject Utrecht - Alphen aan den Rijn/Gouda hebben woensdagavond enige tijd geen treinen gereden. Er was een storing vanwege 'een voorwerp in de bovenleiding', meldt de NS.

Reizigers moeten nog wel rekening houden met een langere reistijd van een uur. Wat precies de oorzaak is, is niet duidelijk. De verwachting is dat de storing rond 18.30 uur is verholpen.