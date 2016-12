Uitbraak kinderziekte leidt tot overplaatsingen vanwege beddentekort

Archieffoto

DEN HAAG - Het aantal kinderen dat is geveld door het RS-virus is zo groot dat de ziekenhuizen overvol zijn. Dat bevestigen ziekenhuizen Rienier de Graaf, HagaZiekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis. Door het beddentekort moeten de kinderen opgenomen worden in een ander ziekenhuis in het land.





Het RS-virus komt veel in Nederland voor, vooral in de winter. 'Elk jaar is het druk, maar dit jaar is het extra druk', vertelt een woordvoerder van het Groene Hart Ziekenhuis. Het Reinier de Graaf herkent zich in de drukte. 'Dit leidt soms tot overplaatsingen.' Ook in

Volgens het RIVM kan iedereen ziek worden van het RS-virus .Vooral kinderen jonger dan twee jaar hebben last van de klachten. Ze hebben het bijvoorbeeld benauwd en hebben ademhalingsproblemen, hebben koorts of kunnen een longontsteking oplopen.Het RS-virus komt veel in Nederland voor, vooral in de winter. 'Elk jaar is het druk, maar dit jaar is het extra druk', vertelt een woordvoerder van het Groene Hart Ziekenhuis. Het Reinier de Graaf herkent zich in de drukte. 'Dit leidt soms tot overplaatsingen.' Ook in Noord-Holland zijn de ziekenhuizen overvol

Door: Redactie Correctie melden