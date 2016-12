Aantal verdachten drugsbende blijft vastzitten

DEN HAAG - Vier mannen die worden verdacht van grootschalige pillenproductie blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechter woensdag besloten. 'Het is prima dat u niets wilt vertellen', zei de rechter woensdag, 'maar dat betekent ook dat het gevaar voor herhaling blijft bestaan.'

De mannen werden dinsdag 6 september opgepakt tijdens een grote politieactie. Op zeventien plekken werden toen invallen gedaan. Er werden drugslabs aangetroffen op de Naaldwijkseweg en de Linnewever in Wateringen en de Wattstraat in Zoetermeer. Ook werden bij verdachten thuis wapens, munitie, grote geldbedragen, pillen en grondstoffen gevonden.'Alles bij elkaar bood mogelijkheden voor een gigantische productie ', zei de officier van justitie woensdag. 'Daarmee konden miljoenen worden verdiend. Die productie moest beschermd worden. Met wapentuig.' Er werden handvuurwapens gevonden, maar ook een kalsjnikov met gevulde magazijnen en zelfs een handgranaat De mannen hebben tot nu toe nog niet willen verklaren. 'Er is sprake van een gewiekste onderlinge afscherming', aldus de officier van justitie. 'Niet alleen door gebruik te maken van het zwijgrecht, maar destijds ook door bijvoorbeeld heimelijke autowissels en ingewikkelde wisseltrucs met sleutels.' Er wordt een passage voorgehouden waar een verdachte aankomt bij een supermarkt, naar binnenloopt en dat vervolgens een andere verdachte weer naar buiten komt en de auto meeneemt.Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ervan dat ze een criminele organisatie vormen, eentje die veel groter is dan de politie vermoedde toen het onderzoek werd gestart. 'We gaan er zelfs van uit dat we ook nu nog niet alle laboratoria hebben gevonden', bekent de officier van justitie, 'en dat een aantal sleutelfiguren misschien nog vrij rondloopt.' De zaak kwam eerder dit jaar aan het rollen na de vondst van een drugslab in De Lier Een van de verdachten zei woensdagochtend dat hij alleen maar sliep in een van de huizen waar wapens en drugs werden gevonden. Het was niet zijn eigen huis, het waren ook niet zijn spullen. 'Toch verklaarde u zelf op dat moment dat u de enige gebruiker van de woning was', werpt de rechter tegen. 'En de vondsten vallen ook samen met het karakter van spullen die op andere locaties zijn gevonden.'Twee werden er gevonden in een loods waar een drugslab was gevestigd. Ze lagen er te slapen. 'Ik heb een bedrijf dat in deze tijd van het jaar alsmaar doorgaat', zegt een van hen, 'soms 20 uur per dag. Dan slaap ik daar inderdaad.' Zijn advocaat voert nog aan dat het drugslab zat verborgen in een geheime ruimte. 'Best kans dat hij niet wist dat het er zat.' Maar dat gelooft de rechter niet.Vier andere verdachten moesten woensdagmiddag nog voor de rechter verschijnen. Een van hen was eerder al op vrije voeten gesteld, van de drie anderen is het voorarrest vanmiddag door de rechter geschorst. Zij mogen hun proces dus in vrijheid afwachten. Wanneer dat inhoudelijk behandeld gaat worden, is nog niet duidelijk. Een van de advocaten speculeerde woensdag dat het misschien nog wel driekwart jaar kan duren voor het zover is.Ze hebben inmiddels duizenden pagina's dossier op hun bureau gekregen en het onderzoek loopt nog. Deze week is nog een verdachten aangehouden, vorige week ook nog drie. Zij spelen een rol in de marge, aldus het Openbaar Ministerie, en zijn daarom ook niet vastgehouden.