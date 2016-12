Gemeenteraad Den Haag nog steeds bezorgd over cultuurcomplex

DEN HAAG - De gemeenteraad van Den Haag heeft nog altijd veel zorgen over het te bouwen cultuurcomplex op het Spuiplein. Het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Danstheater is een jaar vertraagd, maakte wethouder Joris Wijsmuller woensdagmiddag bekend. Coalitie- en oppositiepartijen hebben nog veel onbeantwoorde vragen.

Vorige week keurde de Welstandscommissie het ontwerp van de architecten Jo Coenen en Patrick Fransen goed. Maar die goedkeuring kwam pas nadat het ontwerp tot twee keer toe was afgekeurd. De gevel zou niet mooi genoeg zijn en ook was er kritiek op de gebruikte materialen. Na aanpassingen aan het ontwerp gaf de instantie uiteindelijk toch groen licht. De oplevering is nu gepland in juni 2020 . De vertraging komt omdat de welstandscommissie het ontwerp pas na twee keer goedkeurde. Of het project duurder uitpakt voor de gemeente is nog niet duidelijk. Tussen de bouwer en de gemeente loopt daarover een discussie.De coalitiepartijen hebben vooral vragen over de financiën van het project. VVD-raadslid Frans de Graaf zegt tegen Omroep West: 'Goed dat er nu weer een stapje is gezet richting een mooi gebouw. Maar onduidelijk is hoe dat is gebeurd en ten koste waarvan.' De liberalen willen weten wat de financiële risico's zijn voor het vervolg. 'De wethouder zegt dat er 'nog enkele discussies' spelen, maar onduidelijk is welk risico de gemeente nu loopt. De VVD wil dat de wethouder hierover duidelijkheid geeft.CDA-raadslid Michel Rogier: 'Ik had dat de wethouder al eerder voorgesteld en daar wilde hij toen niet aan. Ik ben blij dat hij er nu zelf achter is gekomen dat er nu een jaar vertraging is.' Het CDA heeft de brief van de wethouder op de agenda gezet voor een debat.Van de oppositiepartijen in Den Haag is het bekend dat ze mordicus tegen het 177 miljoen euro kostende project zijn. Daniëlle de Winter heeft namens de PVV een spoeddebat aangevraagd. 'Wijsmuller haalt, wat de PVV betreft, de kerst van 2016 niet', twittert ze. Omdat de gemeenteraad geen vergadering meer op de agenda heeft staan, betekent dit dat er een extra raadsvergadering zou moeten plaatsvinden.SP-raadslid Aisha Akhiat: 'Wij hebben niet voor niets gevraagd om inzicht in wat het zou inhouden om opnieuw te beginnen, maar de wethouder wil daar gewoon niet eens over nadenken. Kennelijk is het al besloten dat ze dit hoe dan ook gaan voltooien. En of dat het beste is voor Den Haag interesseert hem niet meer. Wijsmuller wil gewoon niet afgaan. Echt heel kwalijk.'Pieter Grinwis van ChristenUnie-SGP: 'Probleem blijft dat, zolang het geschil tussen bouwer en gemeente niet is opgelost, we geen zekerheid hebben over eventuele meerkosten ten laste van de belastingbetaler, terwijl de trein wel gewoon doordendert. Mét vertraging, dat wel.'Tot nu toe is de Haagse Stadspartij de enige raadsfractie die onbezorgd naar het nieuwe plan kijkt. 'We zijn er nog niet, maar we zijn een belangrijke mijlpaal gepasseerd. De planning moet weliswaar worden aangepast, maar dat valt te overzien. We blijven binnen de financiële -en kwaliteitskaders en dat is bijzonder knap bij zo’n ingewikkeld, grootschalig en complex bouwproject', zegt fractievoorzitter Peter Bos.