Leidse leerlingen maken kerstdiner voor cliënten van de Voedselbank

foto: Anita Janssen

DEN HAAG - Heerlijk eten en een gezellige avond op Het Waterland in Leiden. Het kerstdiner werd door de leerlingen zelf gemaakt voor mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Docente Laura van der made vond dat deze groep in de donkere dagen voor kerst eens flink verwend mochten worden. En dus hebben de lln een prachtig diner verzorgd.

Het idee kwam van docente Laura van der Made. Ze vindt het belangrijk dat leerlingen leren begrijpen dat er ook een grote groep met mensen is die weinig tot geen geld hebben en dat het fijn is om deze groep juist in de donkere dagen voor kerst eens flink te verwennen.



'Ik heb alles samen met de leerlingen tot in de puntjes toe voorbereid en sponsors gevonden. Vervolgens heb ik contact gezocht met De Voedselbank Nederland maar die zagen weinig in mijn idee, omdat veel cliënten van de voedselbank zich schamen voor hun armoede en waarschijnlijk weinig zin hadden om naar ons kerstdiner te komen.'



Kerstdiner



'Maar we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten', vertelt ze. We hebben de mensen individueel benadert en dat werkte dus heel goed. Daarna draait ze zich om en kijkt tevreden naar de rijk gedekte tafels en de cliënten van de Voedselbank die genieten van het eten.





Door: anita janssen