Grote klap De Zonnebloem Westland: geen weekje weg meer met de bus

DEN HAAG - Geen weekje meer weg met de bus of met het vliegtuig. In ieder geval voor mensen met een lichte beperking die meegingen met vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem. In 2018 worden al deze vakanties geschrapt omdat er een tekort is aan donaties. Het bestuur van De Zonnebloem Westland is zich rot geschrokken van het nieuws.

Met ruim 1100 vrijwilligers en 12 afdelingen in Westland, Midden-Delfland, Massluis en Hoek van Holland is De Zonnebloem Westland een grote organisatie. Ze organiseren al tientallen jaren vakanties voor honderden mensen uit de regio. Bestuurslid Anneke van der Voort ging veertig jaar geleden al mee op de reisjes. 'Het geeft zoveel voldoening om die mensen een weekje plezier te geven. Sommige echtparen kunnen niet meer samenwonen, omdat één van hen in een verpleeghuis zit. Tijdens zo'n vakantie zijn ze weer even echt samen en zie je ze opbloeien.'



Zelf een vakantieweek organiseren is lastig. 'De Nationale Zonnebloem huurt nu enkele weken met korting een heel hotel af en zorgt voor alle medische hulpmiddelen die de mensen in die tijd nodig hebben. Als wij als die hulpmiddelen zelf moeten betalen en alles er omheen moeten regelen en een heel hotel moeten afhuren voor een week dan wordt het veel te duur voor de mensen', zegt Wim Grootscholten als hoofd reizen van De Zonnebloem Westland.



'In 2017 wordt de laatste reis georganiseerd, maar het Westlandse bestuur gaat er alles aan doen om de vakantie komende jaren ook door te laten gaan', zegt Tilly Goes, voorzitter van De Zonnebloem Westland. Hoe we het gaan aanpakken weet ik nog niet, maar die vakanties zijn zo belangrijk voor de mensen die moeten door blijven gaan.' Anneke voegt toe, 'Wij als Westlanders moeten dat toch voor elkaar krijgen. We gaan er voor.'



