Koningin Máximabrug in Alphen aan den Rijn geopend voor het verkeer

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Koningin Máximabrug in Alphen aan den Rijn is sinds woensdagmiddag toegankelijk voor het verkeer. Vrachtverkeer, auto's, fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de brug.

De afgelopen maanden is de brug getest voor het scheepvaartverkeer. In de komende maanden zal er getest worden worden met het verkeer. De brug wordt in april 2017 officieel in gebruik genomen.De brug over de Oude Rijn zorgt ervoor dat er minder zwaar vrachtverkeer door Koudekerk aan den Rijn hoeft te rijden. De brug heeft in beide richtingen twee rijstroken voor het verkeer, zodat deze toekomstbestendig is.