Politie vindt tijdens onderzoek naar illegaal vuurwerk nog meer illegale zaken in Haagse woning

Foto: ANP

DEN HAAG - Politieagenten hebben woensdagochtend tijdens een onderzoek naar handel in illegaal vuurwerk niet alleen illegaal vuurwerk aangetroffen in een woning in de Schiermonnikoogsestraat in Den Haag. De politie trof onder andere ook een nepwapen en harddrugs aan.

In de woning lagen 600 nitraten en 26 mortieren. Dit zware vuurwerk lag in de woning opgeslagen. Daarnaast vonden de agenten diverse zakken met henneptoppen en gevulde gripzakjes voor de verkoop.



Onder leiding van de rechter-commissaris is verder onderzoek gedaan in de woning. Bij dit onderzoek werden een nepvuurwapen, diverse strips met Kamagrapillen, dat zijn illegale potentieverhogende pillen. Ook een kleine hoeveelheid harddrugs en een aantal telefoons zijn in beslag genomen. In een opslagruimte troffen de agenten nog twee tenten aan die bedoeld zijn om een hennepkwekerij in op te zetten, samen met allerlei andere attributen voor de hennepteelt.



Twee van de bewoners, een 47-jarige en een 20-jarige man zijn in de woning aangehouden.