Woningen ontruimd in Leidschendam na aantreffen verdachte vaten

(Foto: Regio15)

DEN HAAG - Zo'n 15 bewoners van een flat aan de Burgemeester Velthuijsenlaan in Leidschendam hebben de nacht elders doorgebracht. In de flat werden in de nacht van woensdag op donderdag een aantal vaten met chemicaliën aangetroffen. Bewoners hadden eerder geklaagd over stankoverlast.









LEES OOK: Negen personen in Den Haag naar ziekenhuis na CO-vergiftiging

Wat er precies in de vaten zit is niet duidelijk. In de loop van donderdagochtend start de politie met een groter onderzoek naar de vaten.