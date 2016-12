Inbrekers op de loer tijdens kerstdagen

REGIO - Verzekeraars waarschuwen voor een piek van het aantal woninginbraken tijdens de kerstdagen. 'De ene helft van Nederland is weg van huis en zit aan tafel bij de andere helft. Daar maken inbrekers goed gebruik van', aldus directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars op basis van cijfers uit de jaarlijkse Risicomonitor Woninginbraken.

De verzekeraars wijzen op goed hang- en sluitwerk maar adviseren ook om de buren te vragen of ze tijdens de feestdagen een oogje in het zeil willen houden.Vorig jaar daalde het aantal woninginbraken met 18 procent. Het totale aantal claims in 2015 kwam uit op 38.345. 'De aanpak van de politie werkt en we zien dat steeds meer mensen zelf maatregelen nemen. Ze richten bijvoorbeeld buurtpreventieteams op of maken een groep op Whatsapp', aldus de verzekeraars.