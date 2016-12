Overval op woning Loevesteinlaan in Den Haag

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Aan de Loevesteinlaan In Den Haag is donderdagochtend een woning overvallen. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is zijn huis uit gevlucht en heeft toen de politie gewaarschuwd.





Volgens de politie zijn er meerdere daders gevlucht. Of de overvallers wat hebben buitgemaakt is onduidelijk.

