Minder parkeerplaatsen na herinrichting Noordeinde

DEN HAAG - Na de herinrichting van het Noordeinde blijven er van de 68 parkeerplekken nog maar 17 over. Dat blijkt uit het voorlopig ontwerp dat de gemeente Den Haag heeft vrijgegeven. 'Autoparkeerplekken maken in bijna de hele straat plaats voor terrassen, groen en ruimte voor fietsers', aldus wethouder Tom de Bruijn.

In het ontwerp is de Heulstraat vanaf de parkeergarage Heulstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit deel en het stuk Noordeinde tot en met het plein voor Paleis Noordeinde moeten worden toegevoegd aan het voetgangersgebied in de binnenstad. De wethouder wil het Noordeinde en de Hoogstraat voor het eind van 2017 autoluw, aantrekkelijker en gastvrijer voor bezoekers maken. Wethouder Boudewijn Revis wil met de herinrichting van het gebied rond het paleis, de stad aantrekkelijker maken voor toeristen. 'Daarom maken we de straat tot een mooi verblijfsgebied voor voetgangers, met veel meer ruimte voor fietsers.'De gemeente heeft het ontwerp gemaakt in overleg met ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren. Wethouder Revis wil nog in 2017 kunnen starten met de werkzaamheden.