MMA-vechter Gegard Mousasi wil de beste van de wereld worden

LEIDEN - Gegard Mousasi is inmiddels de nummer vijf van de wereld in zijn gewichtsklasse van de vechtsportbond UFC. De MMA-vechter uit Leiden won dit jaar al zijn vier wedstrijden en aast op meer. 'Mijn doel is om de wereldtitel te pakken en in Nederland voor mijn eigen publiek te vechten. Dan heb ik al mijn doelen gehaald.'

De oorspronkelijk uit Iran afkomstige Mousasi woont al sinds zijn vierde in Leiden en traint daar vanaf zijn vijftiende bij Sahinbas. De 31-jarige vechter begon zijn vechtsportloopbaan als judoka, ging daarna boksen en kickboksen en is nu beland in een sport die een mix is van kickboksen en worstelen.'Het worstelen heb ik echt onderschat. Dat is erg belangrijk bij MMA. Daarvoor ben ik ook extra gaan trainen in Amsterdam en ik ben nu een complete vechter.'En dat blijkt uit zijn resultaten. Vorige week won hij zijn vierde partij van het jaar in de klasse tot 83 kilogram. 'Voor kickboksen is er niet echt meer een groot podium. Dus iedereen gaat verder zoeken en UFC is echt de grootste bond nu en er valt het meeste te verdienen. Dus ik zit wel goed,' besluit Mousasi met een grote glimlach.