Morgen geen treinen door staking? Rechter neemt vanmiddag een besluit

DEN HAAG - De NS probeert donderdag met een rechtszaak de staking van machinisten en conducteurs te voorkomen. Het treinpersoneel is van plan om vrijdag het werk neer te leggen. Volgens de NS kunnen reizigers zeer veel overlast ervaren als de staking doorgaat.

Daarom stapt de NS naar de rechtbank in Breda. De zaak dient om 13.30 uur. De rechter zal waarschijnlijk snel daarna uitsluitsel geven of de actie voldoet aan de stakingswet.Machinisten van vakbond VVMC willen vrijdag actie voeren tegen het zogenoemde rondje rond de kerk , het steeds maar weer rijden op vaste trajecten. De vakbond roept leden op om vanaf het begin van de treindienst tot en met 11.00 uur in de ochtend het werk stil te leggen.