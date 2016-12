Meisje aangereden op Lorentzplein Den Haag

DEN HAAG - Op het Lorentzplein in Den Haag is donderdagochtend een meisje aangereden door een vrachtwagen.

Het is niet bekend of het meisje gewond is geraakt. Volgens ooggetuigen gaat het om een meisje van 9 jaar dat op weg was naar school. Het ongeval heeft ook gevolgen voor het tramverkeer.Tramlijnen 16 en 17 rijden tijdelijk een andere route in verband met het ongeluk.