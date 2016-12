Verhuizing Universiteit Leiden in Den Haag loopt vertraging op

DEN HAAG - De geplande verhuizing van de Universiteit Leiden binnen Den Haag loopt vertraging op. Dat bevestigt een woordvoerder van de Universiteit Leiden donderdag. Oorspronkelijk zouden diverse faculteiten, die gehuisvest zijn boven Den Haag Centraal, eind 2016 verhuisd zijn naar de Wijnhaven, het voormalige ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar de verhuizing is nog niet klaar.

Volgens een woordvoerder loopt de complete verhuizing enkele maanden vertraging op. 'Dat is normaal in de bouw. Het loopt altijd een beetje uit', aldus de woordvoerder. 'Wij gaan er nu vanuit dat de colleges op de Wijnhaven begin februari kunnen beginnen.'De Universiteit Leiden is sinds 1998 verbonden aan Den Haag en groeit de komende jaren nog door in de stad. Zo heeft de de onderwijsinstelling ook de wens om een groot studentencentrum in Den Haag te krijgen, aldus de woordvoerder.