Hagenaars kunnen opnieuw maatschappelijk probleem insturen; DDD-award weer van start

DEN HAAG - Hagenaars kunnen tot februari opnieuw hun maatschappelijke problemen insturen, waarop ondernemers kunnen reageren met een oplossingsgericht plan. Het winnende idee krijgt 10.000 euro om het plan uit te voeren

Deze zogenoemde DDD-award werd dit jaar voor de eerste keer toegekend aan het idee van Flex-stagiaire . Met dit plan wordt een stagiaire aan meerdere ondernemers gekoppeld die samen één stageplek aanbieden. Volgens de bedenkers kunnen vooral startups in hun eentje geen stagepek organiseren, maar door kleine bedrijven en stagiaires aan elkaar te koppelen wordt dit opgelost.In januari 2017 kunnen Hagenaars via www.ddd-award.nl hun maatschappelijk probleem indienen. Dat kan ook via de Haagse vestigingen van Albert Heijn, Bibliotheken en Servicepunten XL. In de eerste week van februari 2017 kan heel Den Haag stemmen op het probleem waar hij of zij een oplossing voor wil. Uit alle inzendingen worden negen problemen aan de Haagse ondernemers gepresenteerd.De ondernemers gaan aan de slag en bedenken een plan om één van deze problemen op te lossen. Later kiest een vakjury tijdens de Denken- en Doen Events het beste plan. De winnende ondernemer krijgt een prijs van 10.000 euro om van start te gaan met zijn idee.