Hangplek in Delft: van zwerfafval naar kerstversiering

Een versierde boom op de Kanaalweg. (Foto: Politie Delft) De hangplek in Delft in kerstsfeer. (Foto: Politie Delft)

DELFT - Een bij de politie Delft bekende 'hangplek' is voor het tweede jaar op rij versierd met kerstslingers en bierblikjes. Ouderen, die al een aantal jaar samenkomen bij de bankjes op de Kanaalweg om een biertje te drinken, maakten het gezellig.

Wie de 'hangouderen' precies zijn is niet bekend. Volgens een woordvoerder van de politie veroorzaken ze overigens geen overlast. 'Ze ruimen de versieringen altijd zelf weer op. De wijkagent kent ze, maakt af en toe een praatje. Maar er is geen overlast. Geen gekkigheid.'



De versieringen zijn creatief: naast slingers, kerstballen en een verdwaalde kerstmuts hangen er ook cd's en bierblikjes in de bomen.