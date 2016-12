Vogelgriep bij dierenhandel in Stolwijk, bedrijf geruimd

(Foto: Archief)

STOLWIJK - Bij dierenhandel Hoogendoorn aan de Benedenkerkseweg in Stolwijk is vogelgriep geconstateerd. Het is niet bekend of het gaat om het vogelgriep type H5N8, de variant die gevaarlijk is voor mensen. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) is momenteel bij het bedrijf om onderzoek te doen.









Het bedrijf schrijft op de eigen website dat al het pluimvee deze donderdag



Het bedrijf is tot nader order gesloten. Volgens de website is Hoogendoorn de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland, met een bedrijfsoppervlakte van zo'n twee hectare. Het bedrijf handelt onder meer in kippen, fazanten, hoenders, kwartels en watervogels.

De zuidkant van de Benedenkerkseweg is afgesloten in verband met het onderzoek. Het terrein waar de dierenhandel staat is afgesloten. De gemeente Krimpenerwaard raadt mensen af om richting het bedrijf te gaan.