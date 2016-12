6.000 Zwanen, eenden, kanaries en ganzen geruimd in Stolwijk

Het ruimen van de vogels is begonnen in Stolwijk. (Foto: Anniek Enthoven/Omroep West)

STOLWIJK - Bij de Stolwijkse dierenhandelaar Hoogendoorn is definitief vogelgriep uitgebroken. Dat bevestigde staatssecretaris van Economische Zaken Van Dam donderdagochtend in de Tweede Kamer. Het gaat om type H5, maar de specifieke vorm is nog niet vastgesteld. De 6.000 vogels van de dierenhandel worden donderdagmiddag geruimd. Het gaat om zwanen, eenden, kanaries en ganzen.





Er is in Stolwijk een noodverordening afgekondigd. De dierenhandel in Stolwijk moet volgens de woordvoerder zo'n 11 á 12 weken dicht.







Schade



Donderdagochtend werd door de NVWA getaxeerd hoe groot de schade voor het vogelbedrijf is. De komende twee á drie maanden is het bedrijf dicht. Dan wordt het bedrijf meerdere keren ontsmet om de kans op verdere besmetting zoveel mogelijk te verkleinen.





Verslaggever Anniek Enthoven tweet ter plaatse.













