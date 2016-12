4500 kerstpakketten vinden weg naar cliënten Voedselbank

kerstpakketten voedselbank

Den Haag - Donderdag werden de 4500 pakketten die tijdens de actie "Samen voor de Voedselbank" uitgedeeld aan de gebruikers van die Voedselbank. Daardoor hebben mensen die het niet breed hebben een extraatje voor de Kerst.

Bij het uitdeelpunt aan de Haagse Escamplaan zit zanger én cliënt van de Voedselbank Maurice van der Toorn te zingen. Hij zorgt voor wat gezelligheid terwijl mensen in en uit lopen voor hun wekelijks pakket aangevuld met het kerstpakket.



Zelf is van der Toorn heel blij met het kerstpakket. 'Het geeft net een aanvulling. Mijn kinderen mogen het straks uitpakken." Overigens is van Toorn heel blij met het hele fenomeen voedselbank: 'Ik heb niks te klagen. In het begin kreeg ik wel eens produkten waar ik niet van wist wat ik er mee moest. Maar door dat op te zoeken, kan ik nu veel beter koken.



Presentje kinderen



Bij het kertspakket van de actie 'Samen voor de Voedselbank', stopt het uitdeelpunt waar van der Toorn zijn pakket haalt, nog een extra cadeautje voor de kinderen: 'Ik weet zeker dat ze hier heel blij mee zijn.'