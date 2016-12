Haags cultuurcomplex: pas na de kerstvakantie spoeddebat

DEN HAAG - Na de kerstvakantie, op 12 januari, is er een extra raadsvergadering over het cultuurcomplex dat op het Spuiplein in Den Haag moet komen. Woensdag werd bekend dat het project een jaar vertraagd is en pas in 2020 wordt opgeleverd. Ook is er nog onduidelijkheid over de kosten.





Spoeddebat niet al deze week



De PVV wilde eigenlijk dat het spoeddebat vandaag, donderdag 22 december, zou worden gehouden maar dat vindt burgemeester Van Aartsen niet nodig.



'In de commissievergadering van 23 november 2016 is al aangegeven dat er vertraging zou optreden en dat de oplevering later dan medio 2019 zou plaatsvinden, waarmee het theaterseizoen 2019-2020 in het geding was', schrijft Van Aartsen aan de gemeenteraad. Bovendien ligt er al een datum vast - woensdag 11 januari- waarop over de raadscommissie over het cultuurcomplex vergadert.



Start bouw in 2017



Er is derhalve geen noodzaak een extra raadsvergadering uit te schrijven op termijn van een dag, noch gedurende het kerstreces', vindt Van Aartsen.



Het cultuurcomplex moet het nieuwe onderkomen worden van het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Danstheater. In juni 2017 start de bouw van het prestigieuze gebouw.

