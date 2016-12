Bezoekersrecord Royal Christmas Fair in Den Haag: 90.000 mensen

DEN HAAG - De Royal Christmas Fair in Den Haag gaat dit jaar een bezoekersrecord boeken. Naar verwachting zijn vrijdag, de laatste dag van de grote kerstmarkt op het Haagse Lange Voorhout, 90.000 mensen langs de standhouders tussen ambassades, Kloosterkerk, theater Diligentia en Escher Museum getrokken.

Dat is een verdubbeling van het aantal van vorig jaar , toen de eerste editie - nog aan de Lange Vijverberg - circa 45.000 bezoekers telde. 'We zijn erg blij' aldus organisator Peter Boelhouwer. 'Dit smaakt naar meer, het geeft vertrouwen om er volgend jaar nog meer allure aan te geven.' Eerder deze week werd de organisatie geconfronteerd met extra te nemen veiligheidsmaatregele n als gevolg van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. 'Die ingreep hebben we in goed overleg kunnen doen. De manier waarop dat gebeurde en ook de communicatie daarover werd landelijk ten voorbeeld gesteld. Ik werd gebeld door heel wat andere kerstmarkten in het land.'De ambities voor de Royal Christmas Fair 2017 liggen al op tafel. Boelhouwer heeft van de huidige standhouders al enthousiaste reacties ontvangen en de toezegging dat ze allemaal volgend jaar weer van de partij zijn. 'We kunnen nu dus gaan werken aan nog meer standhouders en nog meer afwisseling in het aanbod.'Ook als het gaat om betrokken maatschappelijke partijen wil de organisator uitbreiden. 'We werken nu al meer dan uitstekend samen met het ROC Mondriaan. Studenten helpen ons en dat willen we graag continueren en uitbreiden - zeker in het Haagse Mondriaanjaar 2017.' Verder wil Boelhouwer graag ook de culturele sector verleiden aan de markt deel te nemen. 'Die contacten zijn inmiddels gelegd en men geeft daar graag gehoor aan.'