Eerste lammetje geboren in Midden-Delfland, herder is stomverbaasd

(Foto: Schaapskudde Vockestaert)

MIDDEN-DELFLAND - Een bijzondere geboorte bij schaapskudde Vockestaert in Midden-Delfland deze maand. Bij de Vockestaert is vlak na Sinterklaasavond het eerste lammetje geboren. Dat meldt mediapartner WOS. 'Zelfs onze kuddebeheerder Aad was verrast', laat de vereniging weten.





De ooien - vrouwelijke schapen - zijn afgelopen oktober door rammen gedekt en 'voorzien' van een gekleurde stempel. Met een draagtijd van bijna vijf maanden is de lammertijd van eind februari tot begin april. Hoe kan dat dan? Wel, volgens Vockestaert is hier sprake van een 'vroegrijp heerschaap uit 2016'. Moeder en kind maken het prima, aldus de herder.