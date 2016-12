Gewonden bij overval op woning Alphen aan den Rijn

Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij een overval op een woning aan de De Langestraat in Alphen aan den Rijn zijn een 42-jarige man en een 50-jarige vrouw mishandeld. Het mannelijke slachtoffer moest in het ziekenhuis aan zijn verwondingen worden behandeld.

De overval vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag. De twee bewoners werden wakker en zagen drie mannen in de woning. De bewoners werden mishandeld waarna de drie overvallers er met een onbekende buit vandoor gingen. Het is onbekend hoe het met de slachtoffers gaat.