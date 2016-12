Video: Zweedse tuinbouwleverancier laat directeur Westlands leren

Foto: Vimeo / Svensson

Westland - Het Zweedse bedrijf Svensson, dat gespecialiseerd is in klimaatschermen, heeft speciaal voor haar Westlandse klanten een kerstfilmpje gemaakt. In het filmpje leert de kerstman de Zweedse directeur, Anders Ludvigson, Westlandse woorden. Dat meldt mediapartner WOS.







De directeur leert onder andere de betekenis van 'plukkie al?'. Het bedrijf heeft overigens geen vestiging in het Westland. De tuinbouwleverancier heeft zijn enige Nederlandse vestiging in Hellevoetsluis.

