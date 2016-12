NVWA onderzoekt ook pluimveebedrijf in Stolwijk na vogelgriep bij dierenhandelaar

STOLWIJK - De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) doet donderdag ook onderzoek bij een pluimveebedrijf in Stolwijk. Het bedrijf ligt zo'n drie kilometer van de dierenhandel Hoogendoorn aan de Benedenkerkseweg waar donderdagochtend vogelgriep is geconstateerd.

Het gaat in ieder geval om type H5, maar de specifieke vorm van de vogelgriep is nog niet vastgesteld. De 6.000 vogels van de dierenhandel worden donderdagmiddag geruimd Het is nog niet duidelijk of de dieren van het nabijgelegen pluimveebedrijf ook zijn besmet met het virus.In Stolwijk is een noodverordening afgekondigd. De gemeente Krimpenerwaard raadt mensen af om richting de bedrijven te gaan.