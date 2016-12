Binckhorst Den Haag: Van bedrijventerrein tot hippe stadswijk

DEN HAAG - Bedrijventerrein de Binckhorst is over een paar jaar het nieuwe centrum van Den Haag. Dat voorspelt de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD). Het bedrijventerrein verandert in een stadswijk, waar mensen wonen, werken en recreëren. De komende jaren bouwen ontwikkelaars 1200 nieuwe woningen.

De Binckhorst is een bijzonder goede locatie voor het realiseren van een stadswijk, vindt Revis. 'Het gebied ligt centraal, vlakbij het centrum. Door de A12, de aanleg van de nieuwe Rotterdamsebaan en een goed openbaar vervoersnetwerk is de wijk goed bereikbaar.'De plannen voor de Binckhorst bestaan al langer maar projectontwikkelaars hebben gewacht op duidelijkheid over het gebied. Revis: 'Nu daadwerkelijk gestart is met de aanleg van de Rotterdamsebaan zijn ondernemers bereid om te investeren. Zij weten nu zeker dat de Rotterdamsebaan er komt en waar die gaat lopen. Daarnaast investeert de gemeente 10 miljoen euro in de buitenruimte van het gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanleggen van kades en parken. We hebben dus twee jaar gezaaid en nu kunnen we oogsten.'Volgens Revis kunnen wonen en bedrijven goed samengaan en zullen er geen problemen ontstaan met geluid- of stankoverlast. 'Sommige mensen willen juist graag wonen in een gebied met het industriële karakter van de Binckhorst', zegt hij. 'Bovendien biedt de nieuwe omgevingswet meer ruimte voor deze combinatie. Dat betekent nog altijd dat het voor iedereen veilig en leefbaar moet zijn maar de wet biedt nieuwe mogelijkheden. Zo kan bijvoorbeeld de geluidsbelasting gemeten worden in de woning, in plaats van daar buiten.'-Op de voormalige SDU-locatie aan de Binckhorstlaan, randje Rijswijk komen 240 huur- en koopwoningen. Start van de bouw is gepland in het tweede kwartaal van 2017. Oplevering in 2019- Op de kop van de Binckhorsthaven op de hoek van de locatie Saturnusstraat en de Melkwegstraat komen 146 woningen, ruimtes voor startups, een lofthotel en horeca. Start van de bouw is in 2017 en de oplevering in 2020- Langs de Trekvliet komen 800 huizen . Het gaat om koop- en huurwoningen, sociale huurwoningen, zelfbouwkavels en kluswoningen. De straatnamen in het gebied worden mogelijk vernoemd naar typetjes van Van Kooten & de Bie . De bouw en inrichting van de wijk start in 2017 en is in 2021 klaar.